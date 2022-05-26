Канада може стати першою країною, яка ухвалить законопроєкт про конфіскацію майна та грошей росіян на своїй території, - посол Лариса Ґаладза
Надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні Лариса Ґаладза зазначила, що країни повинні реагувати на порушення міжнародних прав людей та докладати зусиль, щоб відстоювати норми та стандарти демократичного світу
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв‘ю на телеканалі "Еспресо".
Пані посол прокоментувала наміри Оттави щодо ухвалення закону про конфіскацію майна та грошей росіян у Канаді, щоб потім передати їх на розбудову України.
"У цьому питання ми в авангарді. Конфіскація майна Росії чи росіян це дуже складне питання, але канадські експерти намагаються з'ясувати цю проблему у співпраці з Україною, щоб знайти шлях, як це зробити. Ми думаємо, що Канада може бути першою країною, яка схвалить такий законопроєкт і буде мати можливість передавати конфісковані кошти на компенсацію збитків, які завдала РФ в Україні" – зауважила дипломатка.
Лариса Ґаладза висловила сподівання, що канадський парламент продемонструє одноголосну підтримку цього законопроєкту.
Надзвичайний та повноважний посол Канади в Україні зазначила:"І в інших питаннях Канада вивляла позицію сильної підтримки. Пам'ятаємо, як злагоджено парламент Канади постійно підтримує будь-які питання щодо України, кілька тижнів тому підтримав постанову про визнання геноцидом звірств росіян в Україні".
Пані Ґаладза підсумувала, що потрібно дотримуватися норм демократичного світу і стандартів міжнародної політики. Тому що ми не можемо мати світ, у якому керує сила. Якщо відбувається порушення міжнародних стандартів, то потрібно ставати проти й щоб весь світ був разом у цьому, бо без таких норм та правил ніякого успіху не буде ні для Канади, ні для України, ні для інших країн світу.
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