Посол Китаю в РФ назвав США "ініціатором і головним винуватцем" війни в Україні
Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей назвав Сполучені Штати "головним призвідником" війни в Україні
Про це китайській посол сказав в інтерв’ю російському агентству ТАСС, цитує Reuters.
Чжан Ханьхуей сказав, що Вашингтон "заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві".
"Як ініціатор і головний призвідник української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну. Їхня (США, - ред.) кінцева мета - виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій", - додав він.
У виданні зауважили, що слова посла схожі на одне з виправдань Росії щодо її вторгнення в Україну, яке призвело до тисяч смертей і спустошення цілих міст, а також змусило понад чверть населення покинути свої домівки.
Як відомо, Росія розглядала Китай як союзника після запровадження Заходом санкцій проти неї.
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