Посол Росії у Молдові взяв участь в псевдоінавгурації "президента" Придністров'я, Кишинів розцінює це як недружню дію

Про це повідомляє ЄП з посиланням на заяву МЗС.

"У контексті участі посла РФ в Молдові Олега Васнецова в так званій інавгурації тираспольського лідера нагадуємо, що "президентські вибори" у Придністровському регіоні є нелегітимними і суперечать конституційному ладу Молдови" - йдеться у заяві.

В МЗС наголосили, що цю ситуацію Кишинів розцінює як недружню дію.

"Присутність іноземних дипломатів у діяльності, яка може бути використана в пропагандистських цілях, ніколи не зробить позитивного внеску у врегулювання придністровського конфлікту" - наголосили в МЗС Молдови.

Повідомляється, що найближчим часом ця позиція буде доведена до посла РФ.

У невизнаному Придністров'ї 12 грудня відбулись "президентські вибори".