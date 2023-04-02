Свою позицію Макеєв висловив агенції dpa, повідомляє DW.

Таким чином посол відреагував на заклик представників СДПН до канцлера ФРН Олафа Шольца виступити з посередницькою місією для досягнення миру в Україні. Серед інших звернення підписали Петер Брандт – син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта, ексголова Німецької конфедерації профспілок Райнер Гофман та колишній депутатом Бундестагу Міхаель Мюллер.

"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії. Мета подібних закликів - приховати злочини Росії та допомогти російському режиму уникнути відповідальності", - сказав Макеєв.

Він додав, що єдиним прийнятним зверненням, має бути заклик до російського диктатора Володимира Путіна забратися з України.

"З огляду на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території", - наголосив Макеєв.