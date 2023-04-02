Посол України у Німеччині звинуватив однопартійців Шольца у бажанні приховати злочини РФ
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував членів Соціал-демократичної партії ФРН за заклик до переговорів між Києвом та Москвою
Свою позицію Макеєв висловив агенції dpa, повідомляє DW.
Таким чином посол відреагував на заклик представників СДПН до канцлера ФРН Олафа Шольца виступити з посередницькою місією для досягнення миру в Україні. Серед інших звернення підписали Петер Брандт – син колишнього канцлера ФРН Віллі Брандта, ексголова Німецької конфедерації профспілок Райнер Гофман та колишній депутатом Бундестагу Міхаель Мюллер.
"Цей заклик до миру - не першоквітневий жарт. Це чистий цинізм щодо численних жертв російської агресії. Мета подібних закликів - приховати злочини Росії та допомогти російському режиму уникнути відповідальності", - сказав Макеєв.
Він додав, що єдиним прийнятним зверненням, має бути заклик до російського диктатора Володимира Путіна забратися з України.
"З огляду на жорстоку російську агресивну війну проти України єдиним можливим закликом до миру є: "Пане Путін, негайно виведіть свої війська з усієї української території", - наголосив Макеєв.
- 1 квітня у річницю звільнення Бучі від російських окупантів Олаф Шольц заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.
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