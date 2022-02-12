Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що з основною командою залишається в Києві
Про це вона написала у twitter.
Сіммонс наголосила, що продовжує працювати у Києві та водночас прикріпила повідомлення про те, що громадяни Великої Британії, які перебувають в Україні, мають залишити Україну комерційним шляхом.
"Я залишаюся в Києві та продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати", - написала Сіммонс.
- Нагадаємо, 12 лютого Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади.
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