Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що залишається в Україні

Про це вона написала у twitter.

Сіммонс наголосила, що продовжує працювати у Києві та водночас прикріпила повідомлення про те, що громадяни Великої Британії, які перебувають в Україні, мають залишити Україну комерційним шляхом.

"Я залишаюся в Києві та продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати", - написала Сіммонс.

Нагадаємо, 12 лютого Державний департамент наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади.

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