Посольство Алжиру повертається до Києва
Посольство Алжиру, яке закрилося після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відновить роботу в Києві
Про це пише Reuters.
Про те, що посольство відновить роботу в столиці України повідомила державне телебачення Алжиру з посиланням на заяву міністерства закордонних справ.
"Це рішення входить в рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в цій країні", - пояснили у МЗС Алжиру.
Посольством Алжиру в Києві, яке призупинило свою діяльність через погіршення ситуації з безпекою в Україні, буде керувати тимчасово повірений у справах.
Посольство закрилося в березні минулого року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
"Рішення про відкриття посольства набуде чинності якнайшвидше", - йдеться в заяві.
- 12 січня стало відомо, що Албанія готується відкрити посольство в Україні, вперше за час дипломатичних відносин двох країн.
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