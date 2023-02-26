Посольство Алжиру повертається до Києва

Про це пише Reuters.

Про те, що посольство відновить роботу в столиці України повідомила державне телебачення Алжиру з посиланням на заяву міністерства закордонних справ.

"Це рішення входить в рамки збереження інтересів алжирської держави та інтересів національної спільноти в цій країні", - пояснили у МЗС Алжиру.

Посольством Алжиру в Києві, яке призупинило свою діяльність через погіршення ситуації з безпекою в Україні, буде керувати тимчасово повірений у справах.

Посольство закрилося в березні минулого року після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Рішення про відкриття посольства набуде чинності якнайшвидше", - йдеться в заяві.