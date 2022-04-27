Посольство Австрії повернулося до Києва
Минулого тижня посольство Австрії відновило свою роботу у Києві
Про це повідомляється у офіційному твітері.
"Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною, члени нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня. Дякуємо нашим співробітникам за ваші зусилля та відданість!" - пише представництво посольства.
- Нагадаємо, що 16 квітня посольство Італії відновило свою роботу в Києві
- Посольство Франції також повернулося зі Львова до Києва
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