Посольство Австрії повернулося до Києва

Про це повідомляється у офіційному твітері.



"Ми єдині з народом України, який став жертвою безпрецедентної військової агресії з боку Росії. Як важливий знак нашої непохитної солідарності з Україною, члени нашого посольства повернулися до Києва минулого тижня. Дякуємо нашим співробітникам за ваші зусилля та відданість!" - пише представництво посольства.



Нагадаємо, що 16 квітня посольство Італії відновило свою роботу в Києві

Посольство Франції також повернулося зі Львова до Києва