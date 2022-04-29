Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві
29 квітня посольство Азербайджану в Києві відновило роботу
Про це повідомила пресслужба диппредставництва.
"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", - йдеться у повідомленні.
З 30 квітня Консульський відділ посольства працюватиме щодня.
Надання можливих консульських послуг у тимчасовому офісі в Львові буде продовжено до 6 травня.
- 29 квітня Нідерланди відновили роботу посольства в Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.53Продаж 33.64
- Актуальне
- Важливе