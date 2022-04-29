Посольство Азербайджану відновило роботу в Києві

Про це повідомила пресслужба диппредставництва.

"Починаючи з 29 квітня 2022 року, посольство Азербайджанської Республіки в Україні відновило свою діяльність у місті Київ", - йдеться у повідомленні.

З 30 квітня Консульський відділ посольства працюватиме щодня.

Надання можливих консульських послуг у тимчасовому офісі в Львові буде продовжено до 6 травня.

29 квітня Нідерланди відновили роботу посольства в Києві.