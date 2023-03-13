Про це повідомляє розслідування Радіо Свободи "Шпигунський притулок".

Стало відомо, що колишній сербський військовий дипломат Нікола Луніч, який тепер очолює в Белграді Раду зі стратегічної політики, сказав, що сербська влада, дозволивши прибуття на свою територію цих висланих росіян, підозрюваних у позадипломатичній діяльності, може тим зашкодити своїм прагненням вступити до ЄС.

"Подібний крок Сербії може бути сприйнятий на Заході як дипломатична і, можливо, розвідувальна підтримка загальних військових зусиль Росії… Очевидно, що на сьогодні Сербія є останнім притулком у Європі для безпечної розвідувальної роботи російських оперативних агентів", – вважає Луніч.

Окрім цього, відомо, що серед героїв розслідування є такі постаті: колишній хакер, пов’язаний з ФСБ, який з 2019 року став працівником МЗС РФ, Олексій Іваненко раніше працював у Хорватії, тепер – у Сербії; аналогічно в Белграді тепер працюють – колишній радник дипмісії РФ у Варшаві Михайло Генералов, Дмитро Барабін, якому не видали візу в Нідерландах; колишній другий секретар посольства РФ у Гельсінкі Петро Долгошеїн; колишній помічник військового аташе дипмісії Росії в Чорногорії Євгеній Анпілов, якого підозрювали в підготовці до заколоту ГРУ в цій країні.

Окрім цього, також зазначається, що у сербському посольстві Росії виявили ще чотирьох російських дипломатів, які встигли виїхати з російських дипустанов у Європі незадовго до оголошеної висилки: Денис Румянцев, Олександр Новіков, Володимир Подрєзов, Михайло Максименко.