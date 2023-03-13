Посольство РФ у Сербії стало "притулком" для висланих із країн Європи російських шпигунів, - Радио Свобода
Кількох російських дипломатів, висланих з європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, виявили в посольстві РФ у Сербії. Щонайменше двоє з них точно пов'язані з російською розвідкою
Про це повідомляє розслідування Радіо Свободи "Шпигунський притулок".
Стало відомо, що колишній сербський військовий дипломат Нікола Луніч, який тепер очолює в Белграді Раду зі стратегічної політики, сказав, що сербська влада, дозволивши прибуття на свою територію цих висланих росіян, підозрюваних у позадипломатичній діяльності, може тим зашкодити своїм прагненням вступити до ЄС.
"Подібний крок Сербії може бути сприйнятий на Заході як дипломатична і, можливо, розвідувальна підтримка загальних військових зусиль Росії… Очевидно, що на сьогодні Сербія є останнім притулком у Європі для безпечної розвідувальної роботи російських оперативних агентів", – вважає Луніч.
Окрім цього, відомо, що серед героїв розслідування є такі постаті: колишній хакер, пов’язаний з ФСБ, який з 2019 року став працівником МЗС РФ, Олексій Іваненко раніше працював у Хорватії, тепер – у Сербії; аналогічно в Белграді тепер працюють – колишній радник дипмісії РФ у Варшаві Михайло Генералов, Дмитро Барабін, якому не видали візу в Нідерландах; колишній другий секретар посольства РФ у Гельсінкі Петро Долгошеїн; колишній помічник військового аташе дипмісії Росії в Чорногорії Євгеній Анпілов, якого підозрювали в підготовці до заколоту ГРУ в цій країні.
Окрім цього, також зазначається, що у сербському посольстві Росії виявили ще чотирьох російських дипломатів, які встигли виїхати з російських дипустанов у Європі незадовго до оголошеної висилки: Денис Румянцев, Олександр Новіков, Володимир Подрєзов, Михайло Максименко.
- 26 січня міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич натякнув, що Белград може змінити свій курс щодо РФ.
- 1 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його співвітчизників, які воюють проти України у складі ПВК Вагнера, заарештують після повернення додому.
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