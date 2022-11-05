Посольство у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності з Україною
Посольство України у Німеччині вирішило вимкнути вечірнє освітлення будівлі на знак солідарності з Україною, яка частково без освітлення через російські обстріли
Про це написав посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині", - наголосив Макеєв.
Відомо, що світло в будівлі увімкнуть після перемоги України у війні з Росією.
"З нами світло. І жовто-блакитний прапор" - додав посол.
- 2 листопада Центр досліджень енергетики заявив, що обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% через постійні російські атаки, проте “блекаут” країні не загрожує. Директор Центру говорить, що росіяни змінили тактику: бʼють не по захищених дамбах чи турбінах, а по трансформаторних підстанціях, що ускладнює транспортування електрики.
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