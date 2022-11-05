Посольство у Німеччині вимкнуло вечірнє освітлення на знак солідарності з Україною

Про це написав посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

"На знак солідарності з усією Україною, яка сьогодні часто залишається без світла через російські бомбардування; з нашими воїнами світла - енергетиками; з Німеччиною, яка теж перейшла в режим економії - ми вимикаємо вечірнє освітлення будинку посольства України у Німеччині", - наголосив Макеєв.

Відомо, що світло в будівлі увімкнуть після перемоги України у війні з Росією.

"З нами світло. І жовто-блакитний прапор" - додав посол.

2 листопада Центр досліджень енергетики заявив, що обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% через постійні російські атаки, проте “блекаут” країні не загрожує. Директор Центру говорить, що росіяни змінили тактику: бʼють не по захищених дамбах чи турбінах, а по трансформаторних підстанціях, що ускладнює транспортування електрики.