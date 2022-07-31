Посольство закликало українців не відвідувати південні регіони Сербії
Посольство України у Сербії радить громадянам України утриматися від відвідування південних районів Сербії
Про це повідомили на сторінці посольства у twitter.
"Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян +381-63-111-31-85", - йдеться у повідомленні.
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