Посольство закликало українців не відвідувати південні регіони Сербії

Про це повідомили на сторінці посольства у twitter.

"Рекомендуємо громадянам України наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію просимо телефонувати на гарячу лінію Посольства для громадян +381-63-111-31-85", - йдеться у повідомленні.

29 липня ЗМІ повідомляли, що частково визнане Косово забороняє вʼїзд за сербськими документами.

Сьогодні, 31 липня, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

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