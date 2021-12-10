Постачали наркотики до виправної колонії: на Полтавщині викрили зловмисників
У колонії Полтавської області викрили схему з постачання та продажу наркотиків для ув'язнених
Про це інформує пресцентр Нацполіції.
Організатором постачання й розповсюдження метадону та канабісу став 33-річний так званий смотрящий за одним із корпусів виправної установи, раніше судимий за подібний злочин, а також викрадення авто та крадіжку.
Використовуючи свій авторитет, він залучив до схеми ув'язнених і тих, хто перебуває на волі.
Зловмисники передавали наркотики до колонії у посилках із побутовими речима, а потім продавали речовини засуженим і розподіляли гроші між собою. Частину наркотиків видавали ув'язненим як виграш в азартних іграх, за які відповідав "смотрящий".
Під час обшуків 9 грудня у зловмисників вилучили пакети і згортки з канабісом, шприци з залишками наркотичних та психотропних речовин, чернові записи.
Організатору продажу наркотиків повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Трьом іншим учасникам злочинної групи оголосили за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
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