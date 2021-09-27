Постачальники опублікували жовтневі ціни на газ для споживачів: скільки платитимемо в опалювальний сезон

Про це повідомляє консультаційний портал "ГазПравда".



За інформацією порталу, річні базові ціни на газ у жовтні залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани. Залежно від компанії, фіксована ціна газу коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн/куб.м.



Так, найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг - 7,80 грн/куб.м, Евода Трейд КП Луцькводоканал - 7,88 грн/куб.м, Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут - 7,89 грн/куб.м, а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 7,96 грн/куб.м.



Найвищі ціни на газ встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,50 грн/куб.м.



Зазначається, що найбільша частка компаній встановила ціни на газ до 9 грн/куб.м.





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