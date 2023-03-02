Постачання Китаєм летальної зброї Росії не буде, - дипломат Огризко
Володимир Огризко, дипломат, ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії, вважає, що максимум, на який може піти Китай, – тихенька передача Росії умовних мікросхем
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо ймовірності військової допомоги Китаю Росії та можливі наслідки для китайської економіки.
"Моя особиста думка, що такого кроку Китаю не буде. І навіть те, що обговорюється про пошуки Пекіна способів допомоги Росії через треті руки, через Лукашенка або через якісь країни в Азії, то це вже свідчить про те, що Китай боїться прямих безпосередніх поставок озброєння Росії. Якби він це хотів зробити, то вже давно б зробив і не шукав би третіх країн. Тому, я думаю, що максимум, на який може піти Китай, – тихенька передача Росії умовних мікросхем", - зазначив ексміністр закордонних справ України.
Володимир Огризко пояснив, що можливо постачання Китаєм до Росії того, що насправді важко проконтролювати й легко запакувати в умовні пральні машини для відправки начебто для цивільного населення, а потім ці речі будуть використані для воєнних цілей.
"Але у Китаї не можуть не прорахувати наслідки таких кроків, тому що ці наслідки для китайської економіки будуть жахливими. І це не тільки позиція США та Німеччини, а про це вже говорять на двосторонньому рівні й інші європейські лідери. Готується низка візитів до Китаю лідерів європейських країн, які будуть обговорювати цю тему і пояснювати китайському керівництву, що означатиме для Китаю закриття європейських ринків. А саме про це говорить Вашингтон, і не лише про європейські ринки, а й про північноамериканські. Відтак, ціна такого кроку буде для китайської економіки самовбивчою. Я схильний думати, що Сі Цзіньпін адекватна людина і на це не піде, бо розуміє загрозу для своєї країни", - зауважив Огризко.
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