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Постачання Росії балістичних ракет для війни проти України дорого обійдеться Ірану, - Юнус

5 листопада, 2022 субота
17:22
війна з Росією Іранська ракета Fateh-110

Захід прагне пояснити Ірану, що йому дорого коштуватиме постачання Росії балістичних ракет для війни проти України

Про це розповів політолог Раміс Юнус в етері Еспресо.

Він зауважив, що в Ірані триває внутрішня політична боротьба, РФ тисне, щоб перевести увагу Заходу з війни в Україні на події в Ірані. Саме тому іранці провели військові навчання, погрожуючи напасти на Азербайджан. Потім до Азербайджану приїхали міністри оборони Ізраїлю, Туреччини, Саудівської Аравії, генерали, а до їхньої зустрічі в Анкарі та Стамбулі долучився долучився міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. А президент Ізраїлю відвідав США.

"До того ж додайте заяву саудівської влади. Усе це промовисто свідчить про те, що хмари збираються над Іраном, і все це почалося після теми дронів. Тема дронів уже скоротилася, тепер відбувається політичний зондаж теми балістичних ракет. Ірану хочуть пояснити: якщо балістична ракета з’явиться на території України, це надто дорого обійдеться для режиму в Тегерані. Побачимо, як вони вийдуть із цієї ситуації. Якщо Іран усе ж таки наважиться на постачання балістичних ракет, я не виключаю ескалації напруження навколо Ірану. І цілком вірогідно, що Ізраїль отримав відмашку з Вашингтона й знову бомбитиме заводи, які виробляють їх, чи то в Сирії, чи в Ірані", - наголосив Раміс Юнус.

За його словами, найближчим часом відбудеться ескалація: або Іран відступить, або отримає певну пропозицію. І якщо події перейдуть у гарячу фазу, це означатиме, що вдалося домовитися, а якщо ні, то Іран зробить крок назад.

"Усе це невипадково, усе в регіоні почало рухатися, і спричинила цей рух саме Україна, тому що чинить опір. Росія знесилюється, усі кругом готуються до постпутінського періоду. А Іран залишився в такому непростому становищі: вирує не лише навколо, а й усередині. Це не лише соціальний вибух, почали підніматися меншини – курдська, на кордоні з Белуджистаном, араби повстають. Я вже не кажу про те, що половина Ірану – етнічні азербайджанці, тюрки. Як ви гадаєте, етнічні тюрки Ірану підуть проти Азербайджану? Чи вони просто підуть проти Тегерана? Ми маємо розуміти, які відбуваються процеси. І цілком невипадково сьогодні лідери Саудівської Аравії зробили цю заяву. Це говорить про те, що або робіть крок назад, відходьте від Росії, або вам буде непереливки", - зазначив політолог.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
  • 5 жовтня в МЗС Ірану заперечили постачання дронів-камікадзе до РФ. Пізніше Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які його торкнуться у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. 
  • 4 листопада представники американської розвідки висловили думку, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. Речниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон зазначила, що Сполучені Штати докладуть усіх зусиль, щоб не допустити співпраці Росії та Ірану в ядерному секторі.
  • 5 липня Іран уперше визнав, що постачав дрони Росії, але голова МЗС країни запевняє, що передача БПЛА відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

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