Постачання зброї, фінансова підтримка, воєнні злочини РФ: Зеленський поговорив телефоном із Макроном

Про це йдеться на сайті президента України.

Зазначається, що Зеленський та Макрон обговорили безпекову співпрацю України та Франції. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу.

Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги не лише Францією, а й іншими міжнародними партнерами.

"Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці - свідчення цього", - сказав Зеленський Емануелю Макрону.

Крім того, Зеленський та Макрон обговорили питання макрофінансової підтримки України та внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів.

Президент Франції розповів про підсумки свого турне країнами Африки. За його словами одним з його результатів стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України.

Також відомо, що Володимир Зеленський запросив Емманюеля Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

У рамках допомоги Україні Франція здійснила постачання САУ Caesar. Спочатку було передано 12 установок, а згодом президент Емманюель Макрон заявив про передачу ще шести САУ.

21 липня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню Франція витратить 85 млн євро на закупку самохідних артилерійських установок Caesar на заміну тим, які вона раніше передала Україні.

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