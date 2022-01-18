Постачання зброї Заходом Україні не сприяє зменшенню напруженості, - Пєсков

Про це він сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.



"Це все в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим паче нібито згадували ПЗРК", - заявив Дмитро Пєсков.



За його словами, циркуляція ПЗРК - окрема субстанція, регульована міжнародним правом.



"Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості", - відреагував прессекретар Володимира Путіна на питання про постачання Заходом зброї Україні.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжить перемовини з Німеччиною щодо постачання озброєння.

Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від російської агресії.

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