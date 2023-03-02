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Постраждалі унаслідок бойових дій школи отримали понад 4 тис. iPad

2 березня, 2023 четвер
13:39
Суспільство iPad

Українські школи, які зазнали руйнувань унаслідок бойових дій РФ, отримали понад 4 тисячі айпадів

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

У межах ініціативи "5 000 iPad для українських школярів" освітні заклади вже отримали понад 4 тисячі девайсів. Зокрема діти чотирьох шкіл на Київщині, двох на Чернігівщині та ще по чотири заклади в Харківській та Миколаївській областях зможуть навчатися з новою технікою.

"Це дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту. Цифровізуємо освітній процес та забезпечуємо доступ до знань за будь-яких умов", - наголошують у Мінцифрі.

Повідомляється, що до реалізації ініціативи долучилися спонсори - Міжнародна компанія ASBISc Enterprises PLC,  Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, Мінцифри, Міністерства освіти і науки України, Громадська організація "СЕВЕН ФІЛДС".

  • Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій України дозволили вступати до вищих навчальних закладів дистанційно без складання мультипредметного тесту.  
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