Постраждалі унаслідок бойових дій школи отримали понад 4 тис. iPad

Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

У межах ініціативи "5 000 iPad для українських школярів" освітні заклади вже отримали понад 4 тисячі девайсів. Зокрема діти чотирьох шкіл на Київщині, двох на Чернігівщині та ще по чотири заклади в Харківській та Миколаївській областях зможуть навчатися з новою технікою.

"Це дасть змогу дітям продовжити навчання незалежно від місця проживання, а розширений функціонал пристрою дозволить здобувати якісну освіту. Цифровізуємо освітній процес та забезпечуємо доступ до знань за будь-яких умов", - наголошують у Мінцифрі.

Повідомляється, що до реалізації ініціативи долучилися спонсори - Міжнародна компанія ASBISc Enterprises PLC, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій, Мінцифри, Міністерства освіти і науки України, Громадська організація "СЕВЕН ФІЛДС".