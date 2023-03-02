Абітурієнтам із окупованих територій дозволили вступати до вишів дистанційно без складання мультипредметного тесту
Абітурієнтам із тимчасово окупованих територій України дозволили вступати до вищих навчальних закладів дистанційно без складання мультипредметного тесту
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту (НМТ)", - ідеться в повідомленні.
У відомстві наголосили, що всі пільги будуть збережені, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій.
"Крім того, вони зможуть укласти договір про здобуття освіти впродовж 3 місяців після початку навчання", - зазначили в пресслужбі.
Що стосується решти абітурієнтів, НМТ відбуватиметься протягом 1 дня. Тимчасові екзаменаційні центри для складання тесту відкриють на підконтрольній Україні території.
"Також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Це дозволить співгромадянам, які знайшли притулок за кордоном, вступати в українські навчальні заклади", - додали в Мінреінтеграції.
- Замість ЗНО українські випускники шкіл цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест, на основі якого їх прийматимуть до вишів. Обов'язковими предметами будуть українська мова та математика, а історію можна буде вибрати додатково.
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