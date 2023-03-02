Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту (НМТ)", - ідеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що всі пільги будуть збережені, зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій.

"Крім того, вони зможуть укласти договір про здобуття освіти впродовж 3 місяців після початку навчання", - зазначили в пресслужбі.

Що стосується решти абітурієнтів, НМТ відбуватиметься протягом 1 дня. Тимчасові екзаменаційні центри для складання тесту відкриють на підконтрольній Україні території.

"Також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Це дозволить співгромадянам, які знайшли притулок за кордоном, вступати в українські навчальні заклади", - додали в Мінреінтеграції.