Це випливає із даних компанії Mediascope, інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

До списку ста найпопулярніших програм за минулий тиждень увійшли лише "60 минут" телеканалу "Россия-1". Ток-шоу Ольги Скабеєвої та Євгена Попова від 1 грудня посіло 62 місце у найширшій віковій аудиторії — 18-54. Рейтинг передачі складає 1,5%. Схожі програми ("Время покажет", "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Место встречи") взагалі не увійшли до сотні найкращих. Хоча раніше ці програми мали глядацький попит. Наприклад, наприкінці жовтня до сотні найрейтинговіших передач увійшли одразу п'ять пропагандистських ток-шоу. А той самий "Вечер с Владимиром Соловьевым"ще у липні займав сьомий рядок у цьому списку.

Російських глядачів тепер більше цікавить пізнавальний та розважальний контент. Найпопулярнішою програмою минулого тижня стала трансляція футбольного матчу між Францією та Польщею на ЧС. У десятку потрапили ще три футбольні поєдинки, а також "Новая битва экстрасенсов". Інші рядки поділили між собою випуски новин на різних телеканалах, у тому числі і регіональні вікна.

Росіяни не хочуть слухати пропаганди і по радіо. Найпопулярніша станція новин "Вести FM" займає лише 7 місце в загальноросійському рейтингу з квітня по вересень. Її слухають лише 8,8% росіян. Найбільш популярною станцією в Росії є розважальна "Європа плюс" з рейтингом 13,4%.

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