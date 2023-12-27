Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію матимуть додатковий захист для зменшення ризику їх підробки

Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію матимуть додатковий захист для зменшення ризику їх підробки

27 грудня, 2023 середа
03:06
Суспільство посвідчення водія

З 26 грудня набула чинності постанова Кабміну про те, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки

Про це повідомляє головний сервісний центр міністерства внутрішніх справ.

"З розвитком технологій з’являється ризик підробки документів. Відтак виникає потреба використовувати додаткові елементи захисту для зниження такої ймовірності. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет Міністрів України, яка набула чинності 26 грудня", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нових змін, сервісні центри МВС видаватимуть громадянам документи, на які наноситимуть додаткові елементи захисту.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування. Додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті. Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва.

Зазначається, що такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.    

Зараз у головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію, додали у центрі.

Також правоохоронці пояснюють, що сервісні центри МВС наразі видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту. 

"Звертаємо увагу, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше. Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням", - додали у головному сервісному центрі МВС

  • Від 15 листопада у Дії замінене водійське посвідчення можна замовити кур'єрською доставкою Укрпошти на відділення чи просто додому.
Україна
Читайте також:
мобілізація
25 грудня, 2023 понедiлок
У Сухопутних військах назвали категорії українців, за допомогою яких розширять мобілізацію
кримський міст
25 грудня, 2023 понедiлок
"Росіяни змирилися з втратою Кримського мосту": експерт Киричевський назвав причину
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 42.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
03:51
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
РФ запустила "шахеди" по Україні в ніч на 27 грудня: в Одесі працювала ППО
03:29
Tesla
На заводі Tesla робот напав на інженера та завдав йому поранень
02:23
Іран
Іран збільшив виробництво збагаченого урану до кількості, потрібної для створення ядерної зброї, - МАГАТЕ
02:05
Китай та США
Китай наклав санкції на американську компанію за звіт про права людини в Сіньцзяні
01:35
Албанія
Парламент Албанії призупинив роботу через хакерську атаку
01:20
Маріуполь окупанти
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
00:54
Лукашенко
Лукашенко заявив, що в Білорусь доставили всю заплановану російську ядерну зброю
00:42
Допомагав росіянам "тримати інформаційний удар": на Сумщині до 12 років за ґратами засудили блогера-мільйонника
00:21
Кельнський собор закрили для відвідувань туристів через терористичну загрозу
2023, вiвторок
26 грудня
23:50
Володимир Зеленський
"Те, що стосується всіх": Зеленський відреагував на дискусії щодо законопроєкту про мобілізацію
23:38
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
"Спроможність висадки морського десанту зменшилася до батальйону": Неїжпапа про знищення "Новочеркаська" й інших кораблів ЧФ РФ
23:16
полонені окупанти
"Список 200": Україна опублікувала прізвища полонених солдатів, яких РФ відмовилася повернути додому
22:50
повістка
"Роздача повісток у Дії": росіяни запустили ІПСО з фейковими скріншотами
22:36
Оновлено
вокзал у Херсоні
Росія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні: загинув поліцейський, є поранені
22:19
Сергій Стерненко
Стерненко повідомив, що суд закрив справу щодо його самозахисту
22:00
оператори БпЛА
БПЛА на фронті: чи зможемо наступного року забезпечити військо українськими дронами
21:53
Оновлено
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
У РФ оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Олещука. Він прокоментував
21:50
Оновлено
Путін, морські десантники
РФ вивела з бухти Феодосії 2 воєнні кораблі після знищення "Новочеркаська"
21:42
Ексклюзив
Володимир Огризко
Політично я такої ситуації не уявляю: дипломат Огризко про переговори з РФ
21:33
Ексклюзив
Віктор Ягун
Замінювати знищені кораблі у Росії немає чим, - генерал-майор СБУ Ягун
21:10
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Про знищення ворожого корабля у Феодосії та першу пресконференцію Валерія Залужного. Колонка Сергія Згурця
20:45
Ексклюзив
Карта. Куп'янськ_2012
Полонений з армії РФ розповів про плани загарбників на Куп'янському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи"
20:44
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Жителів ТОТ Запорізької області змушують підписуватися на підтримку висування Путіна на виборах у РФ
20:25
Фінляндія, кордон, нелегали
Наплив нелегалів на кордон Росії з Фінляндією організовує ФСБ, - The Insider
20:03
Косово - Сербія
Уряд Сербії дозволив в’їзд авто на косовських номерах із 1 січня
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Марш сновид, або Прозріння на краю прірви
19:59
Росія продовжує продукувати фейки
Працював на кремлівські ЗМІ: "політексперт" з Житомира отримав 14 років тюрми
19:56
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Зеленський поговорив телефоном із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подробиці
19:56
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На лівобережжі Херсонщини українські війська відбили 14 штурмових атак росіян за добу, - Генштаб
19:15
Чорнобаївка, Херсонщина, Херсонська область
Росія обстріляла Чорнобаївку: щонайменше 4 людей поранені
19:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:04
Посилка
Фейкові СМС про посилки: поліція попередила про нову шахрайську схему
19:02
Огляд
переможні новини
Переможні новини 671-го дня війни: ЗСУ цієї ночі знищили корабель "Новочеркаськ", перші українські пілоти завершили базову підготовку для польотів на F-16 
18:59
франція експорт зерна допомога Україні світ економіка
Франція надала друге лоцманське судно для супроводу експорту морським коридором з України
18:30
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Партизани зафіксували великий ешелон техніки, яку росіяни перекидають на Херсонський напрямок, - "Атеш"
18:25
Фінляндія та Швеція
Комітет парламенту Туреччини схвалив вступ Швеції у НАТО
18:24
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях, - Залужний про електронні повістки
18:15
Воєнні злочини Росії
У РФ засекретили статистику кількості злочинів біля кордону з Україною після її зростання, - Спротив
18:07
OPINION
Євстратій Зоря
Як УПЦ-МП колаборує з ворогом на окупованих територіях
18:03
КАБ, "Гром-Э2"
РФ припинила застосовувати керовані авіабомби на Херсонщині після знищення її літаків Су-34
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV