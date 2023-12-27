Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію матимуть додатковий захист для зменшення ризику їх підробки

Про це повідомляє головний сервісний центр міністерства внутрішніх справ.

"З розвитком технологій з’являється ризик підробки документів. Відтак виникає потреба використовувати додаткові елементи захисту для зниження такої ймовірності. Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет Міністрів України, яка набула чинності 26 грудня", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нових змін, сервісні центри МВС видаватимуть громадянам документи, на які наноситимуть додаткові елементи захисту.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування. Додатково на бланку свідоцтва розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті. Він міститиме посилання на електронний сервіс, який розміщений на вебсайт Головного сервісного центру МВС для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва.

Зазначається, що такий посилений захист суттєво знизить ймовірні підробки. Також в режимі онлайн дозволить перевірити легітимність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Зараз у головному сервісному центрі МВС працюють над впровадженням захисних елементів як на посвідченні водія, так і свідоцтві про реєстрацію, додали у центрі.

Також правоохоронці пояснюють, що сервісні центри МВС наразі видають бланки зазначених документів наявного зразка до повного витрачення. Як тільки вони використаються, але не пізніше 1 серпня 2024 року, громадянам видаватимуть посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію з додатковими елементами захисту.

"Звертаємо увагу, що громадяни можуть продовжувати користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які видавались раніше. Ці документи чинні впродовж строку, на який їх було видано та обмінювати їх можливо виключно за власним бажанням", - додали у головному сервісному центрі МВС