Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
Від 15 листопада у Дії замінене водійське посвідчення можна замовити кур'єрською доставкою Укрпошти на відділення чи просто додому
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії", - йдеться у повідомленні.
Для цього необхідно подати заяву в застосунку, а потім вибрати зручний варіант - забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення Укрпошти. Зазначається, що послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, а також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.
Бета-тестування цієї послуги розпочали ще на початку жовтня.
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