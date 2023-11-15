Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення Укрпошти в Дії", - йдеться у повідомленні.



Для цього необхідно подати заяву в застосунку, а потім вибрати зручний варіант - забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення Укрпошти. Зазначається, що послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, а також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Бета-тестування цієї послуги розпочали ще на початку жовтня.