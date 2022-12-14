Потенціалу російської армії ще вистачить на один рік активних бойових дій, - Згурець

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Вчора я дивився аналіз розвідки Естонії щодо запасів зброї у РФ. Як не дивно, але естонці одні із перших спрогнозували атаки Росії вглиб території України на початку вторгнення. Вони проаналізували кількість артилерії, важкої бронетехніки та особового складу і дійшли висновку, що РФ має потенціал для активних бойових дій ще майже на рік. Це попри значне виснаження російської армії на даному етапі війни",- Згурець.

Аналітик наголосив, що в Росії залишається велика кількість старих боєприпасів.

"В Росії є певний запас артилерії та важкої військової техніки. З боєприпасами в них ситуація складніша. У звітах американської та британської розвідки йдеться про те, що росіяни почали використовувати старі боєприпаси у війні проти України. Однак старі боєприпаси для російської армії не є обмежуючим чинником”, - додав він.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.

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