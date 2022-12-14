Потенціалу російської армії ще вистачить на один рік активних бойових дій, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що в російській армії є потенціал в артилерії, важкій техніці та живій силі для того, щоб вести бойові дії ще майже рік
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора я дивився аналіз розвідки Естонії щодо запасів зброї у РФ. Як не дивно, але естонці одні із перших спрогнозували атаки Росії вглиб території України на початку вторгнення. Вони проаналізували кількість артилерії, важкої бронетехніки та особового складу і дійшли висновку, що РФ має потенціал для активних бойових дій ще майже на рік. Це попри значне виснаження російської армії на даному етапі війни",- Згурець.
Аналітик наголосив, що в Росії залишається велика кількість старих боєприпасів.
"В Росії є певний запас артилерії та важкої військової техніки. З боєприпасами в них ситуація складніша. У звітах американської та британської розвідки йдеться про те, що росіяни почали використовувати старі боєприпаси у війні проти України. Однак старі боєприпаси для російської армії не є обмежуючим чинником”, - додав він.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що в Росії мобілізують 17-річних хлопців та готуються до майбутньої поразки своїх військ у війні проти нашої країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 41.02Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе