Потенційний суперник Ломаченка провалив тест на допінг

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

За його інформацією, чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) здав позитивну допінг-пробу. У мексиканця було виявлено заборонений діуретик.

На 10 вересня було заплановано бій Оскара Вальдеса проти бразильця Робсона Консейсао.

Навесні промоутер Василя Ломаченка американець Боб Арум називав Оскара Вальдеса одним з потенційних суперників українського боксера.

Sources: Oscar Valdez has tested positive for a diuretic, a banned substance. He’s scheduled to defend his 130-pound title vs. Robson Conceição on Sept. 10 in an ESPN+ main event. That was his A-sample. The test was conducted by VADA, part of the WBC Clean Boxing Program. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 31, 2021

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес не битиметься з Василем Ломаченком.