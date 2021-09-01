Потенційний суперник Ломаченка провалив тест на допінг
Мексиканського боксера Оскара Вальдеса впіймали на допінгу перед чемпіонським поєдинком проти бразильця Робсона Консейсао
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.
За його інформацією, чемпіон світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) здав позитивну допінг-пробу. У мексиканця було виявлено заборонений діуретик.
На 10 вересня було заплановано бій Оскара Вальдеса проти бразильця Робсона Консейсао.
Навесні промоутер Василя Ломаченка американець Боб Арум називав Оскара Вальдеса одним з потенційних суперників українського боксера.
Sources: Oscar Valdez has tested positive for a diuretic, a banned substance. He’s scheduled to defend his 130-pound title vs. Robson Conceição on Sept. 10 in an ESPN+ main event. That was his A-sample. The test was conducted by VADA, part of the WBC Clean Boxing Program.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 31, 2021
Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що чемпіон світу за версією WBC в першій легкій вазі Оскар Вальдес не битиметься з Василем Ломаченком.
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