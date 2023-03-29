Потрібен час: лідер "Челсі" кинувся на захист Мудрика
Форвард лондонського "Челсі" Кай Хаверц захистив українця Михайла Мудрика, якого критикують фанати
Про це повідомляє CFC-Blues.
"Дюжина гравців прийшла в команду з літа. Це не легко. Енцо та Мудрика підписали за великі гроші, а їм лише по 22 роки, розумієте? Ви не можете очікувати, що вони відразу стануть Неймарами. Це як зі мною - потрібен час", - сказав лідер "Челсі" Кай Хаверц.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 7 матчів і віддав лише 1 результативну передачу.
Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.
- 17 березня Transfermarkt визнав півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика найдорожчим футболістом в історії України.
- 29 березня стало відомо, що новий головний тренер "Баварії" Томас Тухель зацікавлений у трансфері півзахисника "Челсі" Мейсона Маунта.
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