Потрібен час: лідер "Челсі" кинувся на захист Мудрика

Про це повідомляє CFC-Blues.

"Дюжина гравців прийшла в команду з літа. Це не легко. Енцо та Мудрика підписали за великі гроші, а їм лише по 22 роки, розумієте? Ви не можете очікувати, що вони відразу стануть Неймарами. Це як зі мною - потрібен час", - сказав лідер "Челсі" Кай Хаверц.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 7 матчів і віддав лише 1 результативну передачу.

Transfermarkt оцінює Мудрика у 60 млн євро.