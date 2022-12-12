Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері національного телемарафону.

"Така заява вже не вперше звучить. Спочатку про польські МіГи було, тепер уже словацькі. Будь-яке озброєння, яке надходить від наших партнерів, буде корисним для нас. йдеться і про ЗРК – насамперед про С-300, Бук-М1, але і винищувачі радянського зразка, такі як МіГ-29, СУ-27, Су-25 або ж запчастини до них будуть корисними, бо саме цю техніку ми використовуємо", – сказав він.

Зокрема, Юрій Ігнат вважає, що та кількість, про яку повідомляли, – 9 літаків, навряд вплине на ситуацію на полі бою.

"Чи зроблять вони якусь погоду? Особливо на полі бою. Навряд. Нам потрібні сучасні літаки, сучасне озброєння. Це, наприклад, літаки, які є найпоширенішими у світі і які мають широкий спектр озброєння. Саме сучасна зброя, наприклад, як Himars з артилерії, так само в авіації повинен бути на озброєнні української армії, щоб швидше дійти до перемоги", – додав він.

12 грудня стало відомо, що Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом.

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