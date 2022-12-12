Словаччина планує відправити в Україну МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна розповів міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав Качер.

Очільник МЗС наголосив, що 7 грудня Словаччина затвердила "пару тисяч ракет", які використовуються для МіГ-29.

Крім того, Зеленський та Качер обговорював відправлення літаків.

"Але і з президентом Зеленським ми теж обговорили це досить детально. І я думаю, що я маю тримати в таємниці, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.

Ще у липні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.

30 серпня у Словаччині відбувся останній політ МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації – і які можуть передати Україні.

США заборонили передачу Україні МіГ-29 в обмін на обіцянку Китаю втримати Путіна від "ядерки", написало 25 листопада видання The Spectator із посиланням на власні джерела.

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