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Головна Економіка "Потрібно якнайшвидше": Стефанчук закликав нардепів підтримати законопроєкт про відновлення е-декларування

"Потрібно якнайшвидше": Стефанчук закликав нардепів підтримати законопроєкт про відновлення е-декларування

26 липня, 2023 середа
10:19
Економіка Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні

Про це він написав у Facebook.

"Електронне декларування. Моя позиція чітка й зрозуміла: його потрібно відновлювати якнайшвидше. Відновлювати для всіх. І чиновників, і суддів, і народних обранців... Підтверджую свою позицію і словом, і ділом", - написав Стефанчук.

Він зазначив, що попри добровільність подачі декларацій, яка була запроваджена з міркувань безпеки на початку повномасштабного вторгнення, він добровільно подав звітність за 2021 та 2022 роки.
За його словами, тут неважливий номер законопроєкту. Водночас важливий принцип, який полягає у тому, що у демократичному суспільстві декларування вважається не лише інструментом запобігання корупції, але й елементом довіри суспільства до чиновників. 

"Може йти дискусія щодо окремих положень, як-от декларування майна на тимчасово окупованих територіях або процедура подачі декларацій тих, хто служить у лавах ЗСУ. Але не про необхідність повернення декларування", - зазначив спікер ВР.

Стефанчук закликав фракції та позафракційних народних депутатів на найближчому засіданні Ради підтримати законопроєкт про повернення декларування.

"Це прозорість. Це відкритість. Це довіра. Це те, що наблизить нас на шляху до членства у Європейському Союзі. Це той запит на справедливість, спраглість щодо якого сповнює українське суспільство.", - наголосив голова Верховної Ради.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування.

Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

У 2017 році ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною Радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

Україна
Руслан Стефанчук
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