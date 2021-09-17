Потураєв: Журналістів, які рік не ходили до Ради, потрібно позбавляти акредитації

Про це він повідомив на національній конференції National media talk, передає Укрінформ.

“На сьогодні у Верховній Раді акредитовано 3000 працівників медіа. Ви не думаєте, що це трохи дивно?... Наскільки я прочитую закон, наскільки я знаю, ніщо не заважає не на вході фільтрувати (позбавляти акредитації кореспондентів — ред.), а в процесі, бо є вже безліч технічних можливостей, які дозволяють фільтрувати. Наприклад, людина отримала акредитацію, вона протягом року жодного разу не була у Верховній Раді. Тоді навіщо акредитація? Це (позбавити акредитації — ред.) порушення закону? Ні, я такого не пам’ятаю. Людина акредитована в парламенті. Що це означає? Що людина - парламентський кореспондент. Це робота чи ні? Якщо людина акредитована на роботу і не виконує цю роботу, то що варто зробити з цією акредитацією?” - наголосив Потураєв.

Також він зазначив, що рішення щодо регулювання процесу надання або позбавлення парламентської акредитації має ухвалювати керівництво Верховної Ради, відповідальні органи, зокрема, пресслужба.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb