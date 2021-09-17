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Потураєв: Журналістів, які рік не ходили до Ради, потрібно позбавляти акредитації

17 вересня, 2021 п'ятниця
18:48
Суспільство Микита Потураєв

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат фракції “Слуга народу” Микита Потураєв заявив, що парламентських кореспондентів, які упродовж року не відвідували Верховну Раду, треба позбавляти акредитації

Про це він повідомив на національній конференції National media talk, передає Укрінформ.

“На сьогодні у Верховній Раді акредитовано 3000 працівників медіа. Ви не думаєте, що це трохи дивно?... Наскільки я прочитую закон, наскільки я знаю, ніщо не заважає не на вході фільтрувати (позбавляти акредитації кореспондентів — ред.), а в процесі, бо є вже безліч технічних можливостей, які дозволяють фільтрувати. Наприклад, людина отримала акредитацію, вона протягом року жодного разу не була у Верховній Раді. Тоді навіщо акредитація? Це (позбавити акредитації — ред.) порушення закону? Ні, я такого не пам’ятаю. Людина акредитована в парламенті. Що це означає? Що людина - парламентський кореспондент. Це робота чи ні? Якщо людина акредитована на роботу і не виконує цю роботу, то що варто зробити з цією акредитацією?” - наголосив Потураєв.

Також він зазначив, що рішення щодо регулювання процесу надання або позбавлення парламентської акредитації має ухвалювати керівництво Верховної Ради, відповідальні органи, зокрема, пресслужба.

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Журналіст
акредитація
Слуга народу
Микита Потураєв
новини України
кореспондент
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