Потяг "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину, рух через станцію "Количівка" призупинено

Про це повідомила прес-служба поліції.



"Сьогодні о 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що потяг сполученням "Чернігів - Івано-Франківськ" збив людину. На місці наразі працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського районного управління поліції. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство, кинувшись під потяг", - йдеться в повідомленні.



До закінчення проведення слідчих дій на місці події рух потягів на цій ділянці припинено.

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