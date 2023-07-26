Потяг Херсон - Київ - Слов'янськ доїжджатиме до Краматорська
5 серпня вперше відправиться у рейс поїзд №101/102 Херсон — Київ — Слов'янськ з подовженим маршрутом до Краматорська, а 6 серпня — у зворотному напрямку
Про це інформує Укрзалізниця.
"Популярність нового сполучення Херсон — Київ — Словʼянськ, яке ми запровадили 2 тижні тому, перевершила наші очікування, тож продовжуємо маршрут поїзда до Краматорська", - пише пресслужба.
З Києва поїзд, як і раніше, вирушатиме по непарних числах о 20:42, робитиме зупинку у Слов’янську з 08:15 до 08:20 та прибуватиме до Краматорська о 08:38.
У зворотному напрямку з Краматорська потяг відправлятиметься по парних числах о 09:26, Словʼянськ 09:42-09:47, прибуття до Києва о 20:30.
Продовженим маршрутом поїзд №101/102 Херсон — Київ — Словʼянськ вперше вирушить у рейс 5 серпня з Херсону та Києва, а 6 серпня - з Краматорська.
Квитки у застосунку, чат-ботах, на сайті та в касах Укрзалізниці.
Повідомляється, що наразі на Донеччину курсують поїзди №712 Київ — Краматорськ, №192 Одеса — Краматорськ та №104 Львів — Краматорськ.
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