Повалені дерева та затоплені вулиці: у Житомирі пройшов дощ з градом

Про це повідомляє "Громадське радіо".



Дощ з градом та шквальний вітер затопили вулиці та повалили дерева.



Подекуди дерева падали на припарковані автівки. По місту обірвані електричні дроти, у багатьох районах немає світла. Унаслідок чого траснпортне сполучення у місті працює не на звичним графіком.



На вулиці Параджанова вітер зломав опору. Транспортники попереджають, що, можливо, до ранку тролейбусне сполучення із Параджанова відновлене не буде.



Унаслідок стихії постраждав один чоловік, на нього впало дерево. Потерпілого з численними забоями госпіталізували.





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