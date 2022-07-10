Повалення влади у Шрі-Ланці викликане зерновою блокадою України, - Блінкен
Блокада українського експорту може призвести до криз у різних країнах світу, зокрема, це вже відбулося у Шрі-Ланці
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Радіо Свобода.
Блінкен зазначив, що блокада Росією українського експорту, імовірно, сприяла заворушенням на Шрі-Ланці.
"Те, що ми бачимо в усьому світі – це дедалі більша невпевненість у доступі до харчів, яка значно посилилася через російську агресію проти України", – сказав він, спілкуючись з журналістами у Бангкоку.
На його думку, брак зерна може викликати й інші кризи в світі. Зокрема, проблеми з доступом до продовольства також вплинули на Таїланд – там значно подорожчали добрива через блокаду українських портів. Для цієї аграрної країни це може мати серйозні наслідки, переконаний Блінкен.
Держсекретар США вчергове закликав РФ розблокувати український експорт морем.
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