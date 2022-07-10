Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Радіо Свобода.

Блінкен зазначив, що блокада Росією українського експорту, імовірно, сприяла заворушенням на Шрі-Ланці.

"Те, що ми бачимо в усьому світі – це дедалі більша невпевненість у доступі до харчів, яка значно посилилася через російську агресію проти України", – сказав він, спілкуючись з журналістами у Бангкоку.

На його думку, брак зерна може викликати й інші кризи в світі. Зокрема, проблеми з доступом до продовольства також вплинули на Таїланд – там значно подорожчали добрива через блокаду українських портів. Для цієї аграрної країни це може мати серйозні наслідки, переконаний Блінкен.

Держсекретар США вчергове закликав РФ розблокувати український експорт морем.

Нагадаємо, 9 липня президент Шрі-Ланки погодився піти у відставку на тлі масштабних протестів у країні.

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