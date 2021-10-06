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"Поведінка неприпустима": в ОПУ відреагували на ситуацію з нападом на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку"

6 жовтня, 2021 середа
09:17
Суспільство Михайло Подоляк

В Офісі президента виступають за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку"

Про це передає пресслужба ОПУ.

"Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

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В ОПУ зауважили, що Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада банку заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради може відбуватися модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати", - йдеться в повідомленні.
 

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напад
Укрексімбанк
напад на журналіста
Офіс президента України
Схеми
Михайло Подоляк
Радіо Свобода
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