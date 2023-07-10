Повернення командирів "Азову" в Україну: у РФ заявили, що Туреччина перетворюється на недружню країну
Голова комітету ради федерації з оборони й безпеки РФ Віктор Бондарев, коментуючи повернення командирів "Азову" в Україну, назвав рішення Туреччини провокаційним
Про це пишуть росЗМІ.
За словами Бондарева, Туреччина перетворюється з нейтральної країни на недружню.
"Передача Києву командирів "Азову" з порушенням досягнутих домовленостей, а також заяви про прискорене прийняття України до НАТО свідчать про те, що Туреччина перетворюється з нейтральної країни на недружню", - сказав росіянин.
Він закликав Туреччину замислитись про вихід із НАТО та союз із Росією. На його думку, така співпраця була б вигідною для обох країн.
Що відомо про повернення з полону командирів "Азову"
21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.
Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.
24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азову", а домовилися лише за 5.
Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.
У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.
8 липня 2023 року Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.
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