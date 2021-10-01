Повернення Саакашвілі до Грузії: речниця експрезидента заявила, що він у Батумі, МВС заперечує перетин кордону

Про це Дарина Чиж сказала у коментарі Радіо Свобода.

"На сьогодні, на цю хвилину, я можу вам сказати, що він, дійсно - в Батумі. За рештою подій і за тим, як все буде відбуватися, стежте за його сторінкою (у Facebook – ред.)", - сказала вона.

Чиж зазначила, що не може коментувати подальший розвиток подій.



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У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявляють, що Саакашвілі не перетинав кордон країни.