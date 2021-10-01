Під загрозою ув'язнення: Саакашвілі заявив про повернення до Грузії, його політсила і поліція про це не знають
Колишній грузинський президент Міхеіл Саакашвілі повідомив, що вже прибув до Грузії
Про це він написав в Facebook.
"Доброго ранку Грузія, вже з Грузії через вісім років", - зазначив Саакашвілі.
ВВС повідомляє, що Саакашвілі опублікував відеозвернення, де він, ймовірно, перебуває на набережній Батумі.
Експрезидент закликав всіх прийти на вибори 2 жовтня.
Він закликав 3 жовтня грузинів зібратися та "захистити результати виборів".
У партії Єдиний національний рух, яку він заснував повідомили On.ge, що не знають деталей повернення експрезидента.
Поліція повідомила, що не має інформації про те, що Саакашвілі у Грузії.
На батьківщині проти Саакашвілі - чотири кримінальні справи, за двома з них є вироки: за перевищення службових повноважень його засудили до шести років в’язниці, за злісне перевищення повноважень — до трьох років.
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