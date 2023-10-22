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Повернення українських дітей і ситуація на Близькому Сході: Зеленський поговорив з еміром Катару Аль Тані

22 жовтня, 2023 неділя
14:41
Світ Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані

У неділю, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Серед тем обговорення було повернення викрадених РФ українських дітей та ситуація на Близькому Сході

Про це йдеться на сайті президента.

Президент відзначив вагому посередницьку роль Катару в поверненні незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", – сказав Зеленський.

Він також подякував за гуманітарну підтримку з боку Катару, зокрема за $100 млн, виділених на зміцнення українського енергетичного сектора, а також на обладнання для швидких та хірургічних відділень.

Президент України відзначив зацікавленість Катару в реалізації гуманітарних проєктів першої леді Олени Зеленської щодо відновлення зруйнованих лікарень.

Співрозмовники обговорили також ситуацію на Близькому Сході. Лідери погодилися з необхідністю докладання зусиль для деескалації конфлікту, пошуку миру та захисту цивільних. Президент України наголосив на важливості безперешкодного функціонування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних громадян та постачання гуманітарних вантажів.

Крім того, Зеленський зазначив, що попри глобальні виклики участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української Формули миру. Президент подякував за участь катарської делегації в консультаціях радників із питань національної безпеки в Джидді та готовність Катару відрядити представників на наступну зустріч, що відбудеться на Мальті.

  • Напередодні, 17 жовтня, президент України поговорив телефоном з колегою із Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Під час розмови лідери держав обговорили експорт українського зерна, Формулу миру та ситуацію на Близькому Сході.
Україна
Близький Схід
Володимир Зеленський
Катар
Війна з Росією
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