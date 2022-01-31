"Повернулася з відпустки": Резніков розповів, як його помічниця в Єгипті спілкувалася з "багатьма росіянами"
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що його помічниця під час відпустки в Єгипті "зустріла багато росіян", які розповідали про своє ставлення до України та російські реалії
Про це Резніков сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Моя помічниця повернулася з відпустки з Єгипту, зустріла там багато росіян, із Сибіру. Вони мали абсолютно дружнє ставлення до українців і переймалися зростанням курсу рубля до долара", - сказав Резніков.
За словами міністра оборони України, російські співрозмовники його помічниці в Єгипті також повідомили про побоювання щодо заборони в РФ купувати долари за рублі.
"У них ходять чутки, що їм взагалі заборонять робити обмін на долари, щоб жити в парадигмі рубля. Фактично щоб приховати курсову залежність, щоб люди не бачили різкого погіршення", - сказав Резніков.
Водночас Резніков не назвав прізвища своєї заступниці, яка в Єгипті спілкувалася з росіянами.
- Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що кількість військ РФ на кордоні України є співмірною з кількістю у квітні 2021 року, проте назвав "неспівмірною" реакцію на поточну ситуацію.
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