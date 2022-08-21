"Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну": як світ реагує на перемогу Усика

Мер Києва, ексчемпіон світу Віталій Кличко

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі

"Щойно подивився бій. Обидва були лайном. Був ніби бій дітей-надважковаговиків. Повна фігня. Обидва боксери були й#####м лайном. Циганський король тут лишиться назавжди", - написав Ф’юрі.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні

"Респект Усику. Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну", - написав Хейні.

Президент України Володимир Зеленський

Тренер Тедді Атлас

"Роздільне рішення? Будь ласка, заберіть у цього судді ліцензію й більше ніколи не дозволяйте йому наближатися до картки результатів", - написав Атлас.

Ексчемпіон світу Леннокс Льюїс

"Чудовий бій Усика. Вітаю з перемогою. Однозначно заслужив. Джошуа теж добре себе показав, не засмучуйся. Є ще великі бої, які ми хочемо побачити", - написав Льюїс.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью

"В Усика серйозний набір, будьте певні. Джошуа місцями був дуже хорошим, але Усик – найкращий боєць P4P у світі. Його навички на іншому рівні. Повірте, тільки розмір переможе цю велику людину", - пише Белью.

21 серпня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у другому бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.

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