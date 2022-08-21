"Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну": як світ реагує на перемогу Усика
Еспресо.TV зібрав найяскравіші реакції на перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа
Мер Києва, ексчемпіон світу Віталій Кличко
Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі
"Щойно подивився бій. Обидва були лайном. Був ніби бій дітей-надважковаговиків. Повна фігня. Обидва боксери були й#####м лайном. Циганський король тут лишиться назавжди", - написав Ф’юрі.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні
"Респект Усику. Повернувся з війни, захистив свої пояси й свою країну", - написав Хейні.
Президент України Володимир Зеленський
Тренер Тедді Атлас
"Роздільне рішення? Будь ласка, заберіть у цього судді ліцензію й більше ніколи не дозволяйте йому наближатися до картки результатів", - написав Атлас.
Ексчемпіон світу Леннокс Льюїс
"Чудовий бій Усика. Вітаю з перемогою. Однозначно заслужив. Джошуа теж добре себе показав, не засмучуйся. Є ще великі бої, які ми хочемо побачити", - написав Льюїс.
Колишній чемпіон світу Тоні Белью
"В Усика серйозний набір, будьте певні. Джошуа місцями був дуже хорошим, але Усик – найкращий боєць P4P у світі. Його навички на іншому рівні. Повірте, тільки розмір переможе цю велику людину", - пише Белью.
- 21 серпня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у другому бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.
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