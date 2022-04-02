Повертатись у визволені населені пункти Київщині зараз небезпечно, - ДСНС

Про це він розповів ефірі Еспресо.TV



“Російські окупанти завдали масштабних руйнувань інфраструктурі Київської області. Наразі головним завданням ДСНС спільно з органами влади та підрозділами Національної поліції є очищення маршрутів руху до населених пунктів від вибухонебезпечних предметів. Наприклад, вчора наші підрозділи працювали в населеному пункті Дмитрівка, де було виявлено понад 1500 вибухонебезпечних предметів.” - розповів Данилюк



Данилюк додав, що також на автодорозі від Києва до Ірпеня було виявлено близько 700 вибухонебезпечних предметів.



“Хочу наголосити, що мешканцям не слід деякий час повертатись до визволених населених пунктів. Чекайте на офіційну інформацію від влади. Ми проводимо роботу з розмінування доріг. Поки, що в цих населених пунктах відсутні водопостачання та електропостачання. Тому, поки що просимо утриматись громадян від поїздок до визволених населених пунктів”, - додав Данилюк



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb