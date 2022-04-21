Повідомляли окупантам про пересування ЗСУ і схиляли цивільних до співпраці з РФ: трьом жителям Київщини оголосили підозру в держзраді
ОГПУ повідомив про підозру мешканцям Бучанського району, які розповідали окупантам про пересування ЗСУ, надавали їм продукти й техніку, а також погрозами змушували місцевих жителів переходити на бік РФ
Про це повідомив ОГПУ.
"За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану трьом мешканцям Київщини (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - ідеться в заяві.
Трьоє чоловіків під час російської окупації смт Михайлівка-Рубежівка Бучанського району перейшли на бік ворога. Разом із росіянами вони ходили зі зброєю й у білих пов'язках по селищу, заходили до домівок місцевих жителів і, погрожуючи зброєю, схиляли їх до співпраці з окупантами.
Підозрювані надавали росіянам продукти харчування, питну воду, медикаменти та необхідні речі. Крім того, вони відібрали в місцевих мешканців автомобілі й передали їх російським військовим, допомагали з ремонтом викрадених транспортних засобів.
Також чоловіки особисто супроводжували російську військову техніку, повідомили окупантам про маршрути пересування й відходу в обхід ЗСУ в напрямку кордону з Білоруссю.
Досудове розсліжування проводить відділ поліції №2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
- Нагадаємо, Офіс генпрокурора оголосив підозру депутату Херсонської міськради, який налагоджував побут окупантів і повідомляв їм інформацію про ЗСУ, проукраїнських активістів і правоохронців.
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