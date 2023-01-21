Повинен бути державний орган для координації енергокомплексу, - ексміністр Плачков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В цілому у нас відсутня координація роботи енергетичного комплексу. Я неодноразово вже про це казав і запитую: Хто зараз у нашій державі координує енергокомплекс? І у мене немає відповіді, бо не створено такого органу. В уряді нема відповідального, є тільки прем'єр-міністр, але він не може займатися цим у постійному режимі. Міністерству енергетики непідпорядковані більшість підприємств енергетичного сектора, відповідно, у міністра немає повноважень цим займатися. Бо у нас є приватні розподільчі та генеруючі компанії, є і державні, є і ті, що передані Міністерству економіки й так далі, тобто у нас така розмита структура з відсутньою координацією", - пояснив колишній міністр палива та енергетики.

Іван Плачков зауважив, що треба створити чіткий орган на рівні віцепрем'єр-міністра по енергетичному комплексу, який би координував, відповідав та міг пояснити процеси, що відбуваються у нашому енергосекторі.

"Скажіть, хто сьогодні з чиновників, керівників з міністерства чи уряду роз'яснює ситуацію в енергетиці? Я жодного разу нічого про це не чув і ми не знаємо, що там відбувається. Тому, потрібно у країні створити державний орган, який сьогодні координував би енергокомплекс, також нам вже треба розробляти концепцію відновлення енергетики, бо у нас цього нема ні з технічної точки зору, ні з організаційної. І, на жаль, ніхто цим не займається", - підсумував Плачков.

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