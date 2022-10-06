"Повинен стати метою": Лубінець закликав створити трибунал щодо воєнних злочинів Росії
Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав про катування українців росіянами й закликав створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ
Про це він написав у телеграмі.
Омбудсмен нагадав, що в деокупованих Пісках-Радьківських на Харківщині росіяни закопували й викопували людей живцем, застосовували протигаз із ганчіркою, яка тліла. Також поліція знайшла велику коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками та лист із опитуванням чоловіка, котрий там перебував.
"Знімання протезів - старий метод, яким росіяни користувалися давно. Є зафіксований факт у документі НКВС, який датований 1941 роком. "3олотые зубные протезы с умерших заключенных подлежат снятию". Ту ж "методичку катування" російські військові використовують і сьогодні", - зауважив Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що ці тортури пережили українці, а єдиний порятунок від катувань - звільнення України від окупантів. Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту звертати увагу на порушення прав людини росіянами.
"Трибунал відносно воєнних злочинів військового та політичного керівництва Росії не повинен бути теоретичною можливістю, а повинен стати метою, до якої ми прямуємо разом із партнерами", - наголосив він.
- Станом на 6 серпня було відомо, що трибунал з військової агресії Путіна проти України створять протягом кількох місяців, і до кінця року з'явиться проєкт його устрою.
- 26 вересня Офіс президента й МЗС провели брифінг для іноземних дипломатів, щоб розповісти про створення міжнародного трибуналу.
- 5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.
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