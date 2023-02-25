Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Там зазначили, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали на озброєння одні з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі і «їх ставатиме дедалі більше», а згодом вони мають повністю замінити старий парк радянської техніки.

"Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної та високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль", - йдеться в повідомленні.

Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. У період воєнного часу є можливість вступити до університету за спрощеною процедурою, кажуть у Повітряних силах.

Зараз військові й викладачі проходять відповідне навчання з експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США.

"Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", - зауважили в Повітряних силах.

Докладну інформацію про набір можна отримати за телефонами, що зазначені на сайті військового навчального закладу, зокрема: +38 (097) 324 88 82.