Повітряні сили відкрили набір курсантів для освоєння сучасних західних систем ППО
Повітряні сили ЗСУ оголосили набір курсантів для навчання на західних зенітних ракетних системах, зокрема IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інших
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Там зазначили, що підрозділи протиповітряної оборони вже отримали на озброєння одні з найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі і «їх ставатиме дедалі більше», а згодом вони мають повністю замінити старий парк радянської техніки.
"Саме тому Повітряним силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної та високооплачуваної служби. Щоб стати одним із тих, кого українці називають "богами ППО", потрібно лише докласти трохи зусиль", - йдеться в повідомленні.
Стати професійним захисником неба можна в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні, але процес навчання триває і в Україні, і за кордоном. У період воєнного часу є можливість вступити до університету за спрощеною процедурою, кажуть у Повітряних силах.
Зараз військові й викладачі проходять відповідне навчання з експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США.
"Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні", - зауважили в Повітряних силах.
Докладну інформацію про набір можна отримати за телефонами, що зазначені на сайті військового навчального закладу, зокрема: +38 (097) 324 88 82.
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