Повітряні сили збили 9 ворожих безпілотників
Станом на 18:00 24 квітня Повітряні сили ЗСУ збили 9 російських безпілотників – на сході та на півдні країни
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Як зазначено в повідомленні, шість ударних безпілотників Shahed-136/131 збили на східному напрямку – в зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Ще три – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь": два ударні "ланцети" та безпілотник оперативно-тактичного рівня.
- Раніше Генштаб повідомляв про 2 збиті ворожі розвідувальні дрони. Докладніше про ситуацію на всіх напрямках оборони – у зведенні Генштабу ЗСУ.
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