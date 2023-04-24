Повітряні сили збили 9 ворожих безпілотників

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Як зазначено в повідомленні, шість ударних безпілотників Shahed-136/131 збили на східному напрямку – в зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Ще три – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь": два ударні "ланцети" та безпілотник оперативно-тактичного рівня.