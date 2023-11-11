Повітряні сили знищили 19 ворожих "шахедів"

Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що з 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада росіяни атакували Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.

Зокрема під час удару ворог застосував:

31 ударний БПЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ та мис Чауда у Криму;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.

У результаті протиповітряного бою підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів".

Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм