Повітряні сили знищили 19 ворожих "шахедів"
Увечері 10 листопада та вночі 11 листопада російські терористи завдали ударів по Україні, застосувавши ударні дрони та ракети. Українські сили ППО знищили 19 ворожих безпілотників
Про це повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що з 19:00 10 листопада по 03:00 11 листопада росіяни атакували Україну ударними БПЛА та кількома ракетами різних типів.
Зокрема під час удару ворог застосував:
- 31 ударний БПЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ та Курськ у РФ та мис Чауда у Криму;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.
У результаті протиповітряного бою підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів".
Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Фото: Повітряні сили ЗСУ / телеграм
- Ввечері п'ятниці, 10 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Дрони, спрямовані на Київ, знищили українські сили ППО.
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