Повітряні сили ЗСУ збили російський безпілотник над Харківщиною
Вранці 8 липня над Харківщиною українські війська збили ворожий безпілотник, імовірно, типу "Орлан-10"
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
"Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу "Орлан-10", – зазначено в повідомленні.
"Орлан-10" – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробляють у Санкт-Петербурзі. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор, тощо.
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