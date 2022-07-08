Повітряні сили ЗСУ збили російський безпілотник над Харківщиною

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Сьогодні, 8 липня, близько 10 години на Харківщині, одним із підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий БпЛА ймовірно типу "Орлан-10", – зазначено в повідомленні.

"Орлан-10" – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробляють у Санкт-Петербурзі. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор, тощо.

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