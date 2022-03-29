Повністю або частково вимкнули пропагандистські канали РФ вже у 30 країнах Європи
Станом на 28 березня вже 30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали.
Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
У Нацраді зазначають, що європейські регулятори й медіа посилюють підтримку України в інформаційному просторі – кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується
Румунія. Згідно з рішенням Національної аудіовізуальної ради (CAN), румунські кабельні компанії можуть навіть не вимагаючи угод від правовласників ретранслювати два українські телеканали – "Рада" і "Еспресо";
Велика Британія. Регулятор Великої Британії відкликав ліцензії RT. Українським мовникам запропоновано транслювати свої програми в ефірі країни на базі британських платформ (наприклад Sky, Virgin, Freesat і Freeview);
Німеччина. Відомі німецькі телеканали RTL і ntv невдовзі запускають програму новин українською мовою;
Чехія. У Празі у складі медіагрупи "Медіа Богемія" розпочало мовлення "Радіо Україна". Його контент спрямований на підтримку українських громадян, які залишили свою країну, рятуючись від російської агресії;
Польща. Регулятор Польщі заборонив російські канали, замість них транслюються українські телеканали. Найбільший польський радіомовник RMF Group створив україномовне радіо "Ви слухаєте RMF Україна!". У випусках новин радіостанції цілодобово надається корисна інформація для українських біженців у Польщі;
Бельгія. У Фламандській громаді Бельгії російські пропагандистські канали були видалені з кабельного телебачення та інших платформ;
Нідерланди. Російські телеканали "Russia Today", "Sputnik" не проліцензовані і не розповсюджуються в місцевих кабельних або наземних мережах Нідерландів;
Греція. Регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів та заблокував доступ до вебсторінок російських медіа;
Молдова. Регулятор Молдови заборонив російські і білоруські канали, а також телеканал "МИР";
Естонія. Регулятор Естонії тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження;
Литва. Регулятор в країні тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження;
Латвія. Регулятор обмежив трансляцію 28 програм, пов’язаних з Росією і Білоруссю, а також на початку березня заблокував вебресурси, пов’язані зі "Sputnik" та іншими ЗМІ Росії. Найближчими днями телеканал "Україна 24" буде доступним безкоштовно в рамках наземного мовлення на території Латвії;
- Нагадаємо, російська "Нова газета" оголосила про зупинку роботи у друкованому та онлайн форматі.
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