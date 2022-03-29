Повністю або частково вимкнули пропагандистські канали РФ вже у 30 країнах Європи

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.



У Нацраді зазначають, що європейські регулятори й медіа посилюють підтримку України в інформаційному просторі – кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується

Румунія. Згідно з рішенням Національної аудіовізуальної ради (CAN), румунські кабельні компанії можуть навіть не вимагаючи угод від правовласників ретранслювати два українські телеканали – "Рада" і "Еспресо";

Велика Британія. Регулятор Великої Британії відкликав ліцензії RT. Українським мовникам запропоновано транслювати свої програми в ефірі країни на базі британських платформ (наприклад Sky, Virgin, Freesat і Freeview);

Німеччина. Відомі німецькі телеканали RTL і ntv невдовзі запускають програму новин українською мовою;

Чехія. У Празі у складі медіагрупи "Медіа Богемія" розпочало мовлення "Радіо Україна". Його контент спрямований на підтримку українських громадян, які залишили свою країну, рятуючись від російської агресії;

Польща. Регулятор Польщі заборонив російські канали, замість них транслюються українські телеканали. Найбільший польський радіомовник RMF Group створив україномовне радіо "Ви слухаєте RMF Україна!". У випусках новин радіостанції цілодобово надається корисна інформація для українських біженців у Польщі;

Бельгія. У Фламандській громаді Бельгії російські пропагандистські канали були видалені з кабельного телебачення та інших платформ;

Нідерланди. Російські телеканали "Russia Today", "Sputnik" не проліцензовані і не розповсюджуються в місцевих кабельних або наземних мережах Нідерландів;

Греція. Регулятор Греції заборонив трансляцію російських каналів та заблокував доступ до вебсторінок російських медіа;

Молдова. Регулятор Молдови заборонив російські і білоруські канали, а також телеканал "МИР";

Естонія. Регулятор Естонії тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження;

Литва. Регулятор в країні тимчасово призупинив ретрансляцію програм російського походження;

Латвія. Регулятор обмежив трансляцію 28 програм, пов’язаних з Росією і Білоруссю, а також на початку березня заблокував вебресурси, пов’язані зі "Sputnik" та іншими ЗМІ Росії. Найближчими днями телеканал "Україна 24" буде доступним безкоштовно в рамках наземного мовлення на території Латвії;

Нагадаємо, російська "Нова газета" оголосила про зупинку роботи у друкованому та онлайн форматі.

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