Повномасштабна війна РФ проти України: 358 дітей загинуло, понад 681 дістала поранень
Росіяни вбили 358 дітей, поранили понад 681. Також вони пошкодили 2185 закладів освіти за час повномасштабної війни проти України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 21 липня 2022 року більше 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримала поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили у відомстві.
Цифри не остаочні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.
У Харкові 20 липня від масового російського обстрілу 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.
На Харківщині в Іванівці Ізюмського району 19 червня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів було поранено 16-річну дівчину.
Згідно з моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua, 24 лютого - 29 березня під час російських обстрілів житлових кварталів Маріуполя Донецької області загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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