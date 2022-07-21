Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 21 липня 2022 року більше 1039 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинуло та понад 681 отримала поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили у відомстві.

Цифри не остаочні, оскільки в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

У Харкові 20 липня від масового російського обстрілу 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

На Харківщині в Іванівці Ізюмського району 19 червня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів було поранено 16-річну дівчину.

Згідно з моніторингом платформи збору доказів злочинів warcrimes.gov.ua, 24 лютого - 29 березня під час російських обстрілів житлових кварталів Маріуполя Донецької області загинуло четверо дітей віком від 7 до 15 років.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

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